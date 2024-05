Aécio, Rueda e bolsonaristas são vistos no show da Madonna

Em meio à multidão de 1,6 milhão de pessoas na Praia de Copacabana, políticos de centro-direita e bolsonaristas prestigiaram o show da Madonna na noite desse sábado, 4, no Rio de Janeiro.

Foram vistos na área vip do evento o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) e o presidente do União Brasil, Antonio Rueda, além do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), de acordo com o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao lado do chefe do Executivo do Estado do Rio, também estava o advogado e assessor de comunicação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Fábio Wajngarten, e o senador Jorge Seif (PL-SC), que encara processo de cassação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).