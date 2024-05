Janja vistoria reforma da galeria de fotos de presidentes destruída no 8/1: 'Prontinha'

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, vistoriou nesta terça-feira, 30, a reforma da galeria dos presidentes da República, no Palácio do Planalto, que estava fechada desde os ataques às sedes dos Três Poderes em 8 de Janeiro de 2023. De acordo com Janja, o local está "prontinho" e será reaberto "logo".

Localizada no andar térreo do edifício, a galeria possui retratos em preto e branco de todos os ex-presidentes do Brasil desde 1889 e uma foto colorida do chefe do Executivo, atualmente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As imagens ficam expostas em uma parede de mármore, com informações sobre os políticos.

No ano passado, quando golpistas depredaram os prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Palácio do Planalto, o local foi destruído e a única foto preservada foi a do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).