Camilo e outras cincos personalidades recebem Medalha Abolição 2024

Seis pessoas receberam a Medalha da Abolição 2024. A comenda outorgada pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), é a principal honraria do Estado. O evento ocorreu no Palácio da Abolição nesta sexta-feira, 3.

Na edição deste ano, foram contemplados Camilo Santana (PT), ministro da Educação e ex-governador; Luiz Carlos Barreto, produtor e diretor de cinema; Lira Neto, o escritor e jornalista; Dom Edmilson Cruz, bispo emérito de Limoeiro do Norte; a empresária Ana Lúcia Bastos Mota; e a Congregação Franciscana de Canindé.

Camilo Santana

Nascido no Crato, no Cariri cearense, Santana foi o deputado estadual mais votado de 2010. Eleito governador do Ceará em 2014 e releito em 2018. Ao final do mandato, em 2022, foi eleito o senador da República mais votado da história do Estado. Engenheiro agrônomo e mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Camilo é o atual ministro da Educação.