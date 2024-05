Multidão participa de cortejo fúnebre do vereador César Veras, em Camocim

Uma multidão se formou durante o cortejo do corpo do vereador de Camocim César Veras (PSB) , assassinado nesse domingo, 28, por golpes de faca desferidos por um garçom de restaurante localizado na orla do município.

O sepultamento estava marcado para às 17 horas desta segunda-feira, 29, no cemitério São José, em Camocim, distante 357,9 km de Fortaleza.

Quer receber por WhatsApp as últimas notícias da política no Ceará e no Brasil? Acesse este link e entre no canal do O POVO sobre política

Relembre o caso

César chegou ao estabelecimento por volta de 13h36min. No local, estava sentado com outras pessoas próximo a uma porta quando o garçom surgiu por trás com uma faca e o atingiu na região do pescoço.

Depois disso, o criminoso partiu em direção ao dono do restaurante esfaqueando-o. Ele também atingiu outra vítima.

Após isso, e com as pessoas deixando o local, o garçom foi em direção a saída do restaurante. Depois de ter sido esfaqueado, o vereador se levantou e foi para fora do local, deixando bastante sangue no chão.

Ele caiu na rua e algumas pessoas tentaram estancar o sangramento, de acordo com vídeos obtidos pelo O POVO.