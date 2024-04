Três gestores comandam Secretaria da Proteção Animal, após exoneração de Célio

Romcy foi a primeira pessoa a integrar a Secretaria no momento de sua concepção, Eliane era suplente de Studart na Câmara dos Deputados e chegou a exercer o mandato quando ele foi destinado ao cargo no Executivo estadual, em 2023.

Após nova exoneração de Célio Studart (PSD) para exercer funções parlamentares, três representantes executivos estão à frente da Secretaria de Proteção Animal do Ceará . O comando, no entanto, é provisório , até que se estabeleça um nome definitivo para a pasta.

Os três exercem o cargo em conjunto enquanto o processo legal a ser cumprido pós-exoneração segue em andamento. A pasta afirma que ainda não há um prazo para a definição de um novo titular, mas que o processo está tramitando e deverá ser concluído em breve.

Com a definição, o nome do novo titular deverá ser incluso no Diário Oficial do Estado. Desde o dia 27 de março, o espaço destinado ao secretário da Proteção Animal aparece em branco.

Célio deixa a Secretaria pela segunda vez; pré-candidatura é cotada

O deputado federal deixou a pasta da Proteção Animal por solicitação própria, duas semanas após ter reassumir o posto. Em nota enviada ao O POVO, ele informou que volta para o mandato na Câmara por obrigação, mas que aproveitará “para cumprir o prazo legal de desincompatibilização eleitoral”.