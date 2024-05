Promotor e advogados brigam em sessão no Paraná: "Frouxo e safado"; veja vídeo

No entanto, a gravação feita pelo trio de juristas está modificada. Na edição, a equipe de criminalistas destaca somente as falas do promotor Thiago Trevizoli Justo , não permitindo identificar o motivo pelo qual a dissidência foi iniciada, nem o detalhamento preciso dos eventos.

A sessão tinha como objetivo julgar os réus envolvidos no crime que resultou na morte de Ricardo de Oliveira Mauss, no dia 14 de fevereiro de 2020. O homem foi executado com 37 tiros. O delito estava associado ao tráfico de drogas e à disputa entre organizações criminosas pelo controle da região. Devido ao adiamento da audiência, não foram discutidas informações sobre o caso.

Com a repercussão do vídeo, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) emitiu um comunicado condenando "todo e qualquer ataque covarde ao exercício da advocacia".

“Com a lucidez e a ponderação que se exige, a Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Cascavel, juntamente à Seccional Paraná, tomarão as medidas pertinentes, de modo a garantir o respeito à prerrogativa profissional garantida legalmente, porquanto a advocacia é indispensável à administração da Justiça, inexistindo hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratarem-se com consideração e respeito recíprocos”, consta no texto.

