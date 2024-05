Frente Parlamentar de Advocacia proposta por Rodrigo Pacheco é aprovada no Senado

O plenário do Senado aprovou na quarta-feira, 24, o projeto de resolução que cria a Frente Parlamentar da Advocacia. De acordo com o autor da proposta, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o objetivo é promover "estudos, análises, regulamentações e atuação legislativa relativamente à advocacia brasileira", considerada por ele como essencial para a defesa de direitos, "muitos deles dotados de importância indiscutível, como vida, liberdade, honra, imagem, privacidade, liberdades fundamentais, patrimônio e tantos outros".

O projeto, composto por quatro artigos, estabelece que a frente parlamentar reúna senadores com interesse na regulamentação legal e na efetividade dos deveres da advocacia, promova debates com profissionais para "colaborar com o fortalecimento" da atividade e acompanhe a tramitação de projetos que tenham a área do Direito como ponto central.

Para o senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL), relator do parecer aprovado e apresentado à Comissão Diretora do Senado em 9 de abril, a relevância do "ofício de advogado na história brasileira" é inegável. "Na representação política, e especialmente na parlamentar, sempre sobressaíram os advogados, contribuindo para a elaboração de nossas Constituições e para definição dos rumos da nação", defendeu o parlamentar.