Motorista de Porsche recebe novo mandado de prisão preventiva

O acidente aconteceu na noite de sábado, 30, do mês de março, quando houve a colisão do carro de Fernando com o da vítima, que trabalhava como motorista de aplicativo, na avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé.

O novo pedido de prisão preventiva, realizado pelo delegado do 30º distrito policial, argumenta a decisão com três pontos principais :

Além disso, o delegado argumenta: "Quando em liberdade, pode ameaçar ou subornar testemunhas, e até a vítima, para que prestem depoimento favorável a ele em juízo, podendo forjar provas em seu favor.”

Promotora se pronuncia acerca do caso

Durante o período de análise acerca da prisão preventiva de Fernando, foi solicitado pela promotora Monique Ratton, que sua carteira de habilitação, assim como seu passaporte, fossem apreendidos.

A promotora também sugeriu uma fiança estipulada em R$500 mil, devido ao alto poder aquisitivo do motorista do Porsche.

“Segundo as apurações em andamento, há indícios claros de que (Fernando) não só dirigiu em alta velocidade, mas teve atitude totalmente descompromissada com a vida própria, do amigo e de terceiros, colocando toda a sociedade em risco ao dirigir em péssimas condições e em alta velocidade com um carro de tamanha potência, mesmo após já ter sido punido administrativamente com a suspensão da CNH", disse Ratton.