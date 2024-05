Ex-dirigente do União Brasil que estava foragido após operação contra o PCC é preso

Dario é suspeito de atuar juridicamente para acobertar e chancelar a atuação das empresas investigadas por fraude a licitações e envolvimento com o PCC

Dario Reisinger Ferreira, ex-presidente do União Brasil no município paulista Suzano, foi preso nesta terça-feira, 24, em Mogi das Cruzes, em São Paulo. Foragido desde a última semana, ele é suspeito de integrar um grupo supostamente ligado à facção criminosa PCC, que estaria promovendo fraudes em licitações em cidades do estado.

A prisão preventiva de Dario foi expedida no último dia 16. De acordo com decisão da juíza Priscila Decechi Ferraz Maia, da 5ª Vara de Guarulhos, ele se manteve em "paradeiro desconhecido" mesmo tendo "ciência inequívoca da ordem contra si".