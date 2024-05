Dayanny e Wagner recorrem a ministro da Justiça sobre câmeras em apartamento da deputada

Deputada federal Dayany Bittencourt e ex-secretário Capitão Wagner ao lado do ministro interino da Justiça, Manoel Carlos de Almeida Neto Crédito: Divulgação/assessoria Dayany Bittencourt

A deputada federal Dayany Bittencourt e o marido Capitão Wagner, ambos do União Brasil, foram nesta quarta-feira, 24, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública solicitar ajuda da Polícia Federal sobre as câmeras encontradas no apartamento da parlamentar, em Brasília. Eles foram recebidos pelo ministro interino Manoel Carlos de Almeida Neto. Segundo o casal, o chefe em exercício da pasta se comprometeu a encaminhar solicitação formal à PF. Além disso, o ministro garantiu que a corporação tomaria todas as providências cabíveis. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Este encontro representa mais passo importante na busca pela verdade e pela justiça, e nós reiteramos o nosso compromisso em cooperar plenamente com as autoridades durante todo o processo investigativo”, relatou Dayany.