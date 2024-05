Ex-deputado Nestor Bezerra, do Psol, denuncia que Polícia invadiu residência dele: "Reviraram tudo"

O sindicalista Nestor Bezerra (Psol), ex-suplente de deputado estadual no Ceará, denunciou que a residência dele foi invadida pela Polícia Civil nesta quarta-feira, 24. Nestor - que é coordenador-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e chegou a assumir mandato na Assembleia Legislativa durante licença de Renato Roseno -, alega que os agentes "procuravam um criminoso" na vizinhança e, após a ação, ameaçaram retornar de forma mais violenta. O episódio foi no bairro José Walter, bairro adjacente ao Jangurussu, em Fortaleza, onde relatos de violência policial são constantes.

Segundo Nestor, a Polícia alegou que a ação foi influenciada pelo crime ocorrido no colégio Delma Hermínia da Silva, onde um adolescente de 16 anos foi assassinado, na última terça-feira, 23. O criminoso, de acordo com os agentes, seria morador da comunidade no José Walter. Assim, eles teriam invadido a residência, não apenas dele, mas de diversos habitantes do local.

“Todas as casas eles invadiram. Eles não respeitaram nada. Pularam muro, arrebentaram o portão, dizendo que estavam atrás do homem que fez o assassinato. E eles entraram na minha casa. Reviraram tudo. Fiquei muito constrangido”, disse.