Moradores denunciam violência policial no Jangurussu

Moradores do residenial José Euclides, localizado no Jangurussu, denunciam uma noite de terror em razão de violência policial, na terça-feira, 10. De acordo com relatos ouvidos pelo O POVO, policiais militares teriam entrado no residencial, forçado as portas e agredido moradores. A situação teve aproximadamente três horas de duração.

De acordo com uma moradora, de nome preservado, por volta das 22 horas policiais militares começaram a forçar o portão de sua casa. "Eu abri a porta perguntando o que era isso e me deparei com o policial com a lanterna na minha cara. E ele perguntava quem mora ai e eu respondi que eu, meu esposo e meus filhos. Ele perguntou se respondia a alguma coisa e meu marido respondeu que não", relatou.

"Eles ficaram perguntando se a gente tinha visto alguma movimentação. Eles ficaram forçando as portas e abriram a porta da minha vizinha. Teve uma agressão contra dois jovens e eles muito agressivos, debochando dos cidadãos", relata.