Promotoria denuncia vereadores por ligação com fraudes do PCC em prefeituras e câmaras de SP

O Ministério Público de São Paulo denunciou à Justiça nesta quinta-feira, 25, quatro vereadores e três servidores públicos por suposto envolvimento em fraudes de mais de R$ 200 milhões em licitações de prefeituras e câmara municipais, sob influência do PCC. A Promotoria atribui ao grupo suposta participação em organização criminosa, com agravante de concurso de funcionário público e 'abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo'. Foram denunciados como integrantes do núcleo 'agentes públicos' da organização criminosa: Flávio Batista de Souza (Podemos), o Inha, vereador de Ferraz de Vasconcelos preso na Munditia;

Gabriel dos Santos (PSD), vereador de Arujá; Luiz Carlos Alves Dias (MDB), o Luizão Arquiteto, vereador de Santa Isabel preso na Munditia; Ricardo de Oliveira (PSD), o ‘Queixão’, vereador de Cubatão preso na Munditia;

Eduardo Antônio Sesti Júnior, ex-secretario de Administração da Prefeitura de Itatiba; Fabiana de Abreu Silva, ex-assessora especial de Políticas Estratégicas da Prefeitura de Cubatão, que foi exonerada após a Munditia e hoje está em prisão domiciliar Jesus Cristian Ermendel dos Reis, servidor da Câmara de Arujá, nomeado em 2021 para a ‘equipe técnica do pregão presencial’ Além das condenações criminais, o Ministério Público pede que a Justiça imponha aos acusados o pagamento de indenização por danos morais, em razão do ‘rebaixamento evidente da qualidade de vida da coletividade com a frustração do caráter competitivo em licitações em dezenas de municípios e a interlocução gravíssima do PCC nos contratos da administração pública’. Os promotores requereram à Justiça a conversão das prisões temporárias dos quatro vereadores e de Jesus Cristian em preventivas - quando não há data para o período de detenção expirar. A Promotoria aponta que a liberdade dos investigados representaria ‘risco concreto à higidez da ação penal e das demais investigações em curso’. Segundo os promotores, os denunciados integram uma organização criminosa que visava a ‘vantagem patrimonial com a manutenção de contratos com a Administração Pública, nas esferas municipal (legislativo e executivos) e estadual (executivo)’. "De forma hierárquica e organizada, engendraram complexa estrutura de agentes particulares e públicos, além de pessoas jurídicas exclusivamente voltadas aos ilícitos", registram os promotores.

Eles descrevem como o grupo foi ‘cooptado’ pelo suposto líder do esquema, Vagner Borges Dias, o ‘Latrell Brito’, cantor de pagode que, segundo a investigação, teria estreita ligação com o PCC. De acordo com a Promotoria, as relações da quadrilha de ‘Latrell com membros das gestões municipais de Guarulhos, Itatiba, Guararema, Cubatão e Ferraz de Vasconcelos ‘ilustram o nível de adesão ilícita de servidores e secretários aos interesses’ do grupo. A denúncia cita menções diretas ou indiretas de pagamentos de propina a agentes públicos em troca do benefício das empresas do grupo criminoso. Como mostrou o Estadão, os investigadores do MP grampearam mensagens que revelam a suposta combinação de propina entre Vagner e o vereador Flávio Batista de Souza (Podemos), o ‘Inha’. "Separe 17 mil para o Inha", disse o pagodeiro à funcionária de seu escritório, em 2020.