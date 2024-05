Lula cobra Anac e Gol por morte de cachorro Joca em voo: 'Tem que prestar contas'

"Eu acho que a Gol tem que prestar contas, acho que a Anac tem que fiscalizar isso e acho que a gente não pode permitir que isso continue acontecendo no Brasil", afirmou Lula .

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cobrou a empresa Gol e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) sobre a morte do cachorro Joca. Por um erro da Gollog, o animal deveria ter sido transportado de Guarulhos (SP) para Sinop (MT), mas foi mandado para Fortaleza.

Durante a fala, Lula usava gravata com desenho de cachorro. "Eu coloquei de manhã em protesto ao que aconteceu com o cachorro de um cidadão que mandou o seu cachorro para Sinop, no Mato Grosso. Esse cachorro ao invés de ser embarcado para Sinop, ele foi embarcado para o Ceará", iniciou.

"Quando chegou no Ceará descobriram que não era para lá, mandaram de volta e o cachorro morreu, porque ficou oito horas sem tomar água, preso, dentro do avião", disse o chefe do Executivo brasileiro.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o caso será investigado pela Delegacia do Meio Ambiente em Guarulhos. O corpo de Joca foi encaminhado a um hospital veterinário para exames de necropsia. Quando finalizados, os laudos serão analisados pela investigação.