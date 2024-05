O POVO News: morte do cachorro Joca gera comoção e Lula se posiciona

A edição comenta sobre a regulamentação da Reforma Tributária, que tem previsão de chegar ao Congresso Nacional dos projetos de lei complementares (PLC) nesta quarta. A expectativa do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, é que os parlamentares concluam a regulamentação sobre o consumo ainda no primeiro semestre deste ano.

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 24. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes , a edição traz as últimas informações sobre o caso do cachorro Joca, que morreu durante transporte aéreo depois de um erro no destino, nesta segunda-feira, 22.

Seguindo a mesma linha, o episódio detalha a fala do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), em sinalizar "erro" em falas sobre o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. No entanto, reiterou que tem avisado de forma reservada a representantes da gestão petista que a articulação política não funciona há alguns meses.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute a decisão do petista em cobrar a que a Agência Nacional de Aviação (Anac) e a empresa aérea Gol prestem esclarecimentos sobre a morte do cachorro durante viagem aérea.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.