Aluna diz que Moraes acabou com as leis, professora a corrige e é ameaçada

Uma professora de escola pública foi ameaçada após corrigir aluna sobre atuação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A situação ocorreu no Centro de Ensino Médio (CEM) 1 do Gama, no Distrito Federal, na quarta-feira, 17.

A estudante escreveu que o magistrado havia acabado com as leis no País. Baseada na Constituição Federal, a docente explicou que não cabe ao Judiciário elaborar leis. A aluna do 2º ano ligou para a mãe e contou a situação. A responsável pela estudante enviou um áudio no WhatsApp para a supervisora do colégio pedindo a condenação da conduta da docente.