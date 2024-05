Empresário admirador de Elon Musk patrocina evento com Moraes e ministros de Lula em Londres

O empresário Alberto Leite, admirador do dono da Tesla e do X (antigo Twitter), Elon Musk, está patrocinando um evento em Londres que terá a presença de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), inclusive Alexandre de Moraes. O magistrado, que determinou o bloqueio de perfis nas redes sociais de investigados por disseminação de fake news e atos antidemocráticos, passou a ser criticado por Musk no início deste mês. O bilionário considera as ordens judiciais uma "censura" e acusa a Corte de desrespeitar as leis brasileiras.

O 1º Fórum Jurídico Brasil de Ideias que reúne, a partir desta quarta-feira, 24, diversos juízes e políticos, é apoiado pela FS Security, empresa de Leite especializada em tecnologia e segurança digital. Em maio de 2022, quando Musk esteve no Brasil para encontrar o então presidente Jair Bolsonaro (PL) em Porto Feliz, no interior de São Paulo, Leite, também apoiador do ex-chefe do Executivo, se reuniu com o bilionário. Após o encontro, o empresário brasileiro disse à revista Época que o dono da Tesla "foi simpático e aberto".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Realizado no hotel de luxo The Peninsula, o evento é organizado pelo Grupo Voto, da cientista política e empresária Karim Miskulin, e é divulgado como uma "missão internacional" que busca perpetuar "o espaço democrático" e promover "um diálogo construtivo em prol do avanço do Brasil". O mesmo grupo realizou, às vésperas das últimas eleições presidenciais, um almoço de Jair Bolsonaro com mulheres líderes corporativas no Palácio Tangará, em São Paulo.