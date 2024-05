Moraes não vê 'elementos concretos' de que Bolsonaro quis asilo em embaixada

Bolsonaro chegou ao local no dia 12 de fevereiro, após postar um vídeo convocando apoiadores para o ato na Avenida Paulista que ocorreu no dia 25. Dias antes, ele teve o passaporte apreendido na Operação Tempus Veritatis

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, disse não ver "elementos concretos" que indiquem que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ao passar dois dias na Embaixada da Hungria, em Brasília, pretendia obter "asilo diplomático para se evadir do País e, consequentemente, prejudicar a investigação criminal em andamento".

De outro lado, o ministro seguiu parecer do procurador-geral da República Paulo Gonet e manteve medidas cautelares anteriormente impostas ao ex-chefe do Executivo: proibição de manter contato com outros investigados e de deixar o País, com a entrega de passaportes.

Em despacho assinado nesta terça, 23, Moraes destacou ainda como as embaixadas, apesar de terem proteção especial, não são consideradas "extensão de território estrangeiro". Assim, o ministro apontou que não vê, no caso, "qualquer violação" da medida cautelar de "proibição de se ausentar do País".