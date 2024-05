O POVO News: Funcionário é morto e decapitado dentro de hospital em Fortaleza; entenda o caso

Seguindo a mesma linha, o episódio detalha os esforços da Polícia em capturar o responsável pelo crime. Conforme o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), o autor do crime foi encontrado e preso pelas forças de segurança na localidade de Patacas, em Aquiraz .

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 22. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gome s, a edição traz as últimas informações sobre o assassinato no interior do Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza. Um funcionário do refeitorio da unidade hospitalar foi morto a tiros e decapitado em seguida .

A edição comenta a votação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) sobre Estados decidirem sobre o porte de armas. A comissão deve votar nesta terça-feira, 22, um Projeto de Lei Complementar (PLP) que autoriza os Estados e o Distrito Federal a legislarem sobre a posse e porte de armas de fogo para defesa pessoal, práticas desportivas e de controle de espécies exóticas invasoras.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute o início das discussões de pautas-bomba no Congresso Nacional. Dentre elas estão o pagamento de quinquênios para juízes e promotores, bem como a desoneração previdenciária de municípios e o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse).



O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e a jornalista de política do O POVO, Júlia Duarte.