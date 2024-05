CPI da Enel: Wagner pede afastamento de Fernando Santana, que rebate: "Capitão da conversa fiada"

Presidente do União Brasil Ceará, Capitão Wagner, e deputado estadual Fernando Santana (PT) Crédito: Junior Pio / Assembleia Legislativa do Ceará

O União Brasil Ceará quer afastar o deputado estadual Fernando Santana (PT) da presidência da Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) da Enel. Dirigido por Capitão Wagner, o partido protocolará o pedido junto ao Ministério Público nesta terça-feira, 23. Conforme a legenda, a solicitação ocorre por conta de entrevista em que o prefeito de Barbalha, Guilherme Saraiva (PT), teria afirmado que o parlamentar pediu patrocínio de R$ 1 milhão à empresa com intuito era custear os festejos do Pau da Bandeira. Além disso, o gestor municipal teria alegado participação do líder do governo Lula na Câmara, deputado José Guimarães (PT). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Qual o problema dessa informação? A grande questão é que o deputado Fernando Santana é presidente da CPI que investiga a Enel. Como pode o presidente que investiga a empresa está intermediando um patrocínio no valor de um milhão de reais?”, questiona Wagner.

Fernando Santana chama Wagner de "Capitão da conversa fiada" Procurado pelo O POVO, Santana se disse "tranquilo" ao saber da movimentação do União. "Como o resultado da CPI está caminhando para ser positivo para o povo cearense, algumas figuras da política que são adversárias ao nosso grupo político começam a querer arranjar uma forma de se ingressar no protagonismo do trabalho feito a várias mãos pela Comissão Parlamentar de Inquérito". Segundo ele, "Wagner quer mesmo é fazer politicagem baixa, rasteira, em defesa do atual prefeito de Juazeiro do Norte, que é aliado dele". Fernando se refere ao chefe do Executivo municipal, Glêdson Bezerra (Podemos). "Eu, como pré-candidato lá, de alguma maneira deve estar incomodando o Wagner, que devia estar procurando era trabalhar e servir ao povo do Estado do Ceará ao invés de estar propagando mentiras e fazendo insinuações", finalizou.

Fernando Santana usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), nesta terça-feira, 23, para se defender das acusações do Wagner e o chamou de "Capitão da conversa fiada". O deputado disse que o grande serviço do pré-candidato a prefeito de Fortaleza foi estimular motins no Ceará. "Ele (Gledson) pegou os aliados aqui em Fortaleza para tentar usar desse expediente contra esses pré-candidatos, e no caso, contra a nossa pré-candidatura. Usando inclusive o Wagner, que é Capitão, ou pelo menos se intitula como Capitão. Só se for Capitão da conversa fiada", declarou Santana. Completou: "Eu nunca vi esse Wagner fazer nada pelo povo do Estado do Ceará a não ser patrocinar, brigar e colocar a cara estampada em greve da Polícia Militar e depois estimulando motins no nosso Estado. Esse foi o grande serviço que eu vi este que se intitula capitão da conversa fiada Wagner, promover no Estado do Ceará". Evandro defende Fernando Santana: "Vergonha" O presidente da Alece, Evandro Leitão (PT), saiu em defesa de Fernando Santana e se solidarizou com o colega de Parlamento, além de repudiar, o que ele chamou de "ato irresponsável" de pessoas com propósito eleitoral. Leitão garantiu que o deputado seguirá sob o comando da CPI. "Eu quero agora, falando como presidente dessa Casa, dizer que, se tentaram de alguma forma fazer com que tirasse você da presidência, não conseguiram e não vão conseguir. Porque isso não é comportamento de pessoa que queira ser exemplo para a população", afirmou. Evandro também afirmou que enquanto estiver na presidência da Casa não irá permitir que se macule a honra de nenhum dos parlamentares com "ilações". O presidente disse que ficou envergonhado com as acusações contra Fernando.