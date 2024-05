Cartórios: deputados aprovam projeto que altera serventias extrajudiciais no Ceará

A proposta do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) estabelece critérios para fusão, criação e extinção de serventias. O intuito é aprimorar a viabilidade econômico-financeira desses serviços, que são prestados em cartórios.

Deputados cearenses aprovaram o redimensionamento das serventias extrajudiciais no Estado. O projeto de lei nº 25/2024 foi deliberado nesta terça-feira, 23, em sessão na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

"A partir de um diagnóstico inicial, a Comissão definiu critérios para extinções e fusões de serventias extrajudiciais com reduzida viabilidade econômico-financeira", consta em trecho do PL.

Padronização da nomenclatura das serventias, criação de novos ofícios em municípios estratégicos, manutenção de pelo menos um cartório em cada cidade e extinção de serventias com baixas viabilidades estão entre as novidades.

O texto altera a Lei n° 16.397/2017, que dispõe sobre a organização judiciária do Estado. O projeto foi criado a partir de estudo do TJCE em parceira com representantes de notários e registradores, além do Ministério Público do Ceará (MPCE) e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).