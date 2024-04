Políticos cearenses lamentam morte do pai da primeira-dama Janja

O governado do Ceará, Elmano de Freitas , também comentou o assunto. "Meus sentimentos de pesar à primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, pelo falecimento de seu pai, José Clóvis da Silva. Deixo meu abraço à primeira-dama, ao presidente Lula e a toda família. Que Deus conforte o coração de todos".

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), direcionou sentimentos tanto à Janja quanto a Lula. "Meus sentimentos à primeira-dama do Brasil, @JanjaLula, pela perda de seu pai, José Clovis da Silva. Que Deus conforte o coração da querida Janja, do presidente @LulaOficial e de todos os familiares e amigos."

José Clóvis da Silva, pai da primeira dama Janja da Silva, morreu na noite dessa quarta-feira, 10 , em Curitiba, no Paraná. A informação foi compartilhada pelo governo federal. Ele tinha 83 anos e faleceu por falêncica múltipla de órgãos. Nas redes sociais, parlamentares cearenses prestaram condolências à família

O líder do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Câmara, deputado José Guimarães (PT), foi um dos companheiros petistas que também se solidarizou.

"Querida @JanjaLula, meu pesar pela perda do seu pai, Senhor José Clóvis da Silva. Peço a Deus que ajude a lhe confortar neste momento de dor. Meu abraço fraterno", escreveu na plataforma X, antigo Twitter.

Já o líder do governo no Senado, Jaques Wagner disse ter recebido "com muita tristeza a notícia". "Fatinha e eu mandamos um fraterno abraço para a querida Janja e seus familiares. Que Deus conforte o coração de todos!", finalizou.