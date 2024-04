Deputado Maurício do Vôlei Se desculpa por ter votado para recriar DPVAT: 'Me confundi'

O deputado federal Maurício do Vôlei (PL-MG) se desculpou nas redes sociais nesta quarta-feira, 10, por ter votado a favor da recriação do seguro para vítimas de acidentes de trânsito, o DPVAT.

O projeto de lei complementar foi aprovado, na verdade, com 304 votos a favor. Foram 136 contrários. Para aprovação, esse tipo de proposta precisa de maioria absoluta de votos favoráveis, ou seja 257 votos, e não 251 como disse o deputado no vídeo.

O projeto de lei complementar proposto pelo Poder Executivo foi aprovado pela Câmara dos Deputados na terça-feira, 9. O DPVAT, agora chamado de Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito (SPVAT), havia sido extinto por Bolsonaro em 2019. O texto agora segue para o Senado.

O ex-chefe do Executivo criticou a aprovação do projeto pela Casa. No X (antigo Twitter), Bolsonaro disse que havia "excesso de arrecadação e denúncia de desvios" relacionados ao seguro e que "lamentavelmente, Lula aprovou projeto de sua autoria para a volta do DPVAT, com outro nome".