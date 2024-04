Governo estuda reajuste de 19% para servidores públicos; técnicos terão reestruturação

No caso da área da educação, a ministra explica que existem situações diferentes entre as categorias que estão de greve: os professores federais e os servidores técnico-administrativo em educação (TAE). No primeiro caso, a tabela já estaria alinhada, com poucas decisões sobre estrutura. O foco seria um reajuste, mantendo a tabela.

Já com os técnicos, o cenário é mais complexo. Segundo a ministra, a categoria precisa de uma “reestruturação muito forte”. Para lidar com isso, o Ministério da Educação montou um grupo com as representações dos TAEs, que apresentou uma proposta.

Além de uma recomposição salarial que varia de 22,71% a 34,32%, dependendo da categoria, os servidores citaram a reestruturação. Pediram a revogação de “todas as normas que prejudicam a educação federal aprovadas nos governos Temer e Bolsonaro”; bem como a recomposição do orçamento e o reajuste imediato dos auxílios e bolsas dos estudantes.