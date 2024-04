Sarto não vê prejuízos após trocas no secretariado: "Mantém a política"

Para Sarto, a gestão das pastas segue sem prejuízos, já que a política de cada secretaria será mantida. “Se você perceber, a maioria (dos novos secretários) ou era (secretário) executivo ou adjunto. Mantém a política da secretaria que cada um vai assumir . O Jefferson (Educação) era o braço direito, junto com a equipe toda. Todo secretariado já faz parte de uma dinâmica de grupo”, disse ele em agenda na manhã desta terça-feira, 9, no bairro José Walter.

“A legislação, como é outro município, não exige esse afastamento. O deputado Lucinildo é daquela região fronteiriça com Maracanaú, conhece a região e tem contribuições a dar. Tem uma área ali que a gente diz que nem é de Fortaleza e nem de Maracanaú que fica desassistida porque ninguém assume a paternidade. Resolvemos agora com o Lucinildo, a gente assume a paternidade e, estando no limite territorial da Fortaleza, vamos fazer.

O prefeito mexe em pontos estratégicos de sua gestão, como a educação que vem sendo carro-chefe do governo, tanto em investimento como em propaganda. Saiu Dalila Saldanha que estava no cargo desde 2017, ainda no segundo mandado do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT). Em seu lugar assume, Jefferson de Queiroz Maia, que era secretário adjunto da pasta.

Promoções também aconteceram com novo titular da Regional 4, Ubiratan Teixeira, que desempenhou o cargo de secretário executivo na Regional 10. O mesmo aconteceu na Regional 3, com Ariane Sousa da Silva, que era secretaria executiva da pasta. Lacerda Moreira já atuava na Regional 8 e, nas redes sociais, aponta que prestava assessoria para o vereador Fábio Rubens (PDT).

Consta também a entrada de Alanderson de Castro Mangueira, que foi candidato pelo PSB ao cargo de deputado federal em 2022 e atuou como secretário na Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger). Ele é filho do vereador Didi Mangueira (PDT).

Veja lista

Secretário da Educação

Quem sai: Dalila Saldanha

Quem entra: Jefferson de Queiroz Maia

Secretaria da Segurança Cidadã

Quem sai: Eduardo Holanda

Quem entra: Heraldo Pacheco

Secretaria da Cultura