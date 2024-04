Bolsonaro vai comer pizza hoje em Caucaia em pré-campanha de coronel

Passagem do ex-presidente pela cidade vizinha se dará em uma pizzaria, já no fim da visita

A passagem pelo Município se dará já no fim da visita de Bolsonaro. Lá, segundo antecipado pela coluna Vertical , o ex-presidente deverá “jantar em uma pizzaria”, visando uma movimentação na cidade com o segundo maior colégio eleitoral do Ceará. A informação foi dada pelo deputado estadual Carmelo Neto (PL).

Além do lançamento da pré-candidatura do deputado federal André Fernandes (PL-CE) , para a Prefeitura de Fortaleza, o ex-presidente Jair Bolsonaro deverá utilizar sua visita ao Ceará para impulsionar campanhas de outros apoiadores. Dentre eles, está Coronel Aginaldo (PL) , pré-candidato ao executivo de Caucaia , na Região Metropolitana de Fortaleza.

Nesta quarta-feira, 10, os deputados Fernandes e Carmelo convidaram apoiadorespara receber Bolsonaro às 16h30min no Aeroporto Pinto Martins, na Capital. O convite, feito via redes sociais,é para realização de carreata e motociata com destino ao evento.

O foco da visita do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é o ato de lançamento da pré-candidatura do deputado federal André Fernandes (PL) à Prefeitura de Fortaleza. O evento está programado para às 17 horas no Ginásio Paulo Sarasate, no bairro Dionísio Torres.

Aginaldo é coronel da reserva da Polícia Militar do Ceará e marido da deputada federal Carla Zambelli. Durante o governo Bolsonaro, foi comandante da Força Nacional. Em outra ocasião, ele já havia levantado a possibilidade de o ex-presidente visitar Caucaia, no que Bolsonaro teria se mostrado disposto. “Conversei com o presidente e ele disse que está disposto a ir em para Caucaia também, mais ainda está sendo ajustado", destacou.

Esta é a primeira vez que Bolsonaro visita o Ceará em 2024. Prevista para março, a agenda foi adiada após investigação da Polícia Federal, ainda em curso, contra ele e aliados, sobre suposto esquema de tentativa de golpe de Estado.



Sobre o assunto Carreata, ato para eleições e pizzaria: veja programação de Bolsonaro no Ceará

Disputa em Caucaia envolve uma oposição que articula apoio mútuo

Além de Aginaldo, a disputa em Caucaia conta com Waldemir Catanho, candidato do prefeito Vitor Valim (PSB), que decidiu por não seguir na vida política. O ex-secretário de articulação do Governo do Estado conta com o aval do governador Elmano de Freitas (PT); do ministro da Educação, Camilo Santana (PT); e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), além de articulação do senador Cid Gomes (PSB) e da deputada federal Luizianne Lins (PT).

Estão na oposição, além de Aginaldo, o ex-prefeito Naumi Amorim (PSD), candidato da sigla de Domingos Filho. Segundo o presidente, a candidatura é irretirável.

A deputada estadual eleita Emilia Pessoa (PSDB) também integra a disputa, além do atual vice-prefeito Deuzinho Filho (União) — candidato do pré-candidato em Fortaleza, Capitão Wagner (União) — e de José Gerardo Arruda (PDT). Este último teve a candidatura articulada por Ciro Gomes (PDT).



Estes três últimos estudam uma articulação para um apoio no segundo turno. Mais do que isso, alguns levantam indicativos de uma aliança logo na primeira fase das eleições. Ao O POVO, Capitão Wagner afirmou que "uma parte já se junta no primeiro turno. A gente não sabe, eu prefiro aguardar um pouquinho", ressaltou, em março.