Prisão de Chiquinho Brazão: veja como votaram os deputados cearenses no Plenário da Câmara

Onze deputados federais do Ceará votaram pela manutenção da prisão de Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), suspeito de ser um dos mandantes dos assassinatos da vereadora Marielle Franco (Psol-RJ) e do motorista Anderson Gomes.

Outros cinco parlamentares cearenses votaram contrários à proposta. O grupo se divide entre parlamentares do PL do ex-presidente Jair Bolsonaro e do União Brasil. Além disso, foram registradas duas abstenções e quatro ausências. Confira:

Sim pela manutenção da prisão



André Figueiredo (PDT-CE) Célio Studart (PSD-CE) Dayany Bittencourt (União-CE) Domingos Neto (PSD-CE) Idilvan Alencar (PDT-CE) José Airton (PT-CE) José Guimarães (PT-CE) Leônidas Cristino (PDT-CE) Luiz Gastão (PSD-CE) Mauro Filho (PDT-CE) Yury do Paredão (MDB-CE)

Não



André Fernandes (PL-CE) Danilo Forte (União-CE) Dr. Jaziel (PL-CE) Fernanda Pessoa (União-CE) Júnior Mano (PL-CE)

Abstenção

AJ Albuquerque (PP-CE) Eunício Oliveira (MDB-CE)

Ausentes



Eduardo Bismarck (PDT-CE) Luizianne Lins (PT-CE) Matheus Noronha (PL-CE) Moses Rodrigues (União-CE)



O deputado federal Eduardo Bismarck (PDT) foi o único que justificou ausência na votação na CCJ. Segundo ele, "em decorrência de uma viagem pessoal previamente programada".