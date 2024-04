Câmara mantém prisão de Chiquinho Brazão, acusado de mandar matar Marielle Franco

O resultado da votação em plenário - que teve ainda 28 abstenções - acompanha parecer da Comissão de Constituição de Justiça e Cidadania (CCJ) . De autoria do deputado Darci de Matos (PSD-SC), o texto recomendou a manutenção da prisão preventiva por crime flagrante e inafiançável de obstrução de Justiça com envolvimento de organização criminosa.

Eram necessários os votos da maioria absoluta da Casa para manter a prisão preventiva, ou seja, do primeiro número inteiro acima da metade dos integrantes de um colegiado. O Parlamento é composto por 513 deputados, e a maioria absoluta é de 257.

A prisão do deputado ocorreu em 24 de março pela Polícia Federal. Seu irmão, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, também é acusado de ser mandante do crime. Ambos têm foro privilegiado, e por isso o processo passou a tramitar no Supremo Tribunal Federal (STF).

