Prisão de Chiquinho Brazão: veja como votaram os deputados cearenses na CCJ

Danilo Forte (União Brasil), Fernanda Pessoa (União) e Dr. Jaziel (PL) votaram pela liberação do suspeito de ser o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco (Psol-RJ)

Crédito: Renato Araújo, Zeca Ribeiro e Bruno Spada, todos via Câmara dos Deputados

Três deputados federais do Ceará votaram contra manter a prisão do colega de bancada Chiquinho Brazão (sem partido), suspeito de ser um dos mandantes dos assassinatos da vereadora Marielle Franco (Psol-RJ) e do motorista Anderson Gomes.

Danilo Forte (União Brasil), Dr. Jaziel (PL) e Fernanda Pessoa (União) votaram pela liberação do suspeito, enquanto o líder do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, José Guimarães (PT), votou a favor de manter Brazão preso.