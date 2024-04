Ex de filho de Lula reclama da falta de posicionamento do PT após denúncia

No último dia 4, Natália concedeu uma entrevista ao O Globo. Nela, a médica defendeu que o presidente "tem nada a ver" com o episódio envolvendo o filho dele, Luís Cláudio

Por meio das redes sociais, a médica compartilhou uma nota de repúdio do grupo Criadores da Esquerda, que afirma estar descontente com a falta de posicionamento da legenda, à qual Natália é membro.

A psiquiatra Natália Schincariol chamou a atenção para o silêncio do Partido dos Trabalhadores (PT) acerca da denúncia de agressão feita por ela contra o ex-namorado, Luís Cláudio Lula da Silva, filho mais novo do presidente Lula (PT).

No último dia 4, Natália concedeu uma entrevista ao O Globo . Nela, a médica defendeu que o presidente “tem nada a ver” com o episódio envolvendo o filho dele, Luís Cláudio.

“Lamentamos que, até agora, nenhuma mulher da Secretaria Nacional de Mulheres do PT tenha se posicionado. Todos nós devemos nos posicionar e cobrar justiça, independentemente de quem seja o agressor. Reafirmamos nosso compromisso com a luta contra a violência de gênero e o apoio às vítimas, seguindo o exemplo da Lei Maria da Penha”, afirma a publicação compartilhada por Natália.

Em outro post, Natália compartilhou uma publicação que criticava o popular “esquerdomacho”, que consiste em “um homem de ideais progressistas, com inclinações políticas de esquerda e que se diz defensor dos direitos das mulheres, mas que se contradiz em suas atitudes em relação às mulheres com quem convive”.

No dia 1° de abril, a mulher registrou um boletim de ocorrência contra o ex-companheiro, acusando-o de agressão física e psicológica. No mesmo dia, quando o post ganhou repercussão nacional, ela pediu para que os usuários das redes sociais deixassem Lula e sua família “em paz”.

A 1° Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Paulo instaurou inquérito policial para investigar as acusações. Natália e Luís Cláudio devem ser chamados para prestar depoimento nos próximos dias.

O boletim registrado cita cinco acusações contra Luís Cláudio (violência doméstica, ameaça, vias de fato, violência psicológica contra a mulher e injúria). Advogados de Luís Cláudio disseram que as declarações são "fantasiosas" e pedirão reparação por danos morais.

As agressões são de natureza física (oportunidade em que me deu uma cotovelada na barriga em uma das brigas no final de janeiro deste ano), verbal, psicológica e moral, e têm se intensificado ao longo do tempo, colocando em risco a minha integridade física e mental", declarou no documento registrado às 15h17 do dia 2 de abril junto à Polícia Civil.