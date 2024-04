Ex de filho de Lula diz que presidente "tem nada a ver" com acusações: "Não namorei o Lula"

A médica Natália Schincariol, que acusa o ex-companheiro Luís Cláudio Lula da Silva de agressão, afirmou que pai dele, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, "tem nada a ver" com o episódio. Ao O Globo , Natália disse que Cláudio tentou usar o pai para silenciá-la e agora, depois do boletim de ocorrência, tenta usar Lula para ser protegido, “pedindo ajuda dos petistas para acobertar o que ele fez”.

Em outro post, Natália compartilhou uma publicação que criticava o popular “esquerdomacho”, que consiste em “um homem de ideais progressistas, com inclinações políticas de esquerda e que se diz defensor dos direitos das mulheres, mas que se contradiz em suas atitudes em relação às mulheres com quem convive”.

A agressão teria ocorrido depois de a mulher tentar pegar o celular do acusado. Ela afirmou ainda que não registrou ocorrência anteriormente porque Luís Cláudio teria dito que não aconteceria nada por ele ser filho do presidente da República.

"As agressões são de natureza física (oportunidade em que me deu uma cotovelada na barriga em uma das brigas no final de janeiro deste ano), verbal, psicológica e moral, e têm se intensificado ao longo do tempo, colocando em risco a minha integridade física e mental", declarou no documento registrado às 15h17 desta terça-feira, 2, junto à Polícia Civil.

No último dia 1° de abril, Natália registrou boletim de ocorrência online e acusou o filho mais novo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de agressões físicas e psicológicas. Os dois mantiveram relação nos últimos dois anos, mas se separaram, segundo ela, depois de a mulher descobrir supostas traições de Luís Cláudio Lula da Silva, de 39 anos.

"De acordo com a narrativa, a vítima não registrou o boletim de ocorrência anteriormente, pois o autor a intimida, utilizando o fato de ser filho do presidente da República dizendo 'meu pai vai me proteger e (você) vai sair perdendo, eu vou acabar com sua alma' e 'vou falar para todos que você é uma insana, ninguém irá acreditar em você'", registrou no documento ao receber primeiro atendimento da Delegacia da Mulher da capital paulista.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, a ex-namorada de Luís Cláudio disse ter se afastado do trabalho por um mês devido "ao trauma causado pelas agressões". Ela também relatou ter sido hospitalizada com crises de ansiedade e ser ofendida constantemente pelo acusado.

A advogada da médica, Gabriela Schievano Sançana, disse ao Estadão aguardar determinação para que Luís Cláudio mantenha distância da ex-namorada, medida corriqueira para casos do tipo. A advogada afirmou à reportagem que a cliente está abalada e com crise de ansiedade diante do caso.