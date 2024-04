Eduardo Girão é titular da CPI das Apostas Esportivas

A proposta da Comissão se deu pelo senador e ex-jogador Romário, em março deste ano. No requerimento, ele afirma que o que ocorre é um possível aliciamento de jogadores e dirigentes, “colocando em risco a integridade do jogo, o bom ambiente de negócios e a paixão de milhões de brasileiros.”

Apesar disso, o grupo deverá ter mais membros, totalizando 11 titulares e 7 suplentes. A CPI irá investigar e apurar, em até 180 dias, denúncias e suspeitas de manipulação de resultados no futebol. As denúncias envolvem jogadores, dirigentes e empresas de apostas.

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) foi anunciado como um dos titulares da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Apostas Esportivas. A designação ocorreu nesta terça-feira, 9, pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco . Além do cearense, foram nomeados como integrantes da comissão outros sete senadores como titulares, além de quatro membros suplentes.

Um projeto que trata dessa regulamentação foi discutido pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) em conjunto da Comissão de Esporte (CEsp). A proposta determinou que as apostas de de quota fixa, que incluem eventos esportivos virtuais ou on-line, poderão ser realizadas em meio físico, mediante aquisição de bilhetes impressos, ou virtual por meio de acesso a canais eletrônicos. “O ato de autorização especificará se o agente operador poderá atuar em uma ou ambas as modalidades”, diz o texto.

O projeto de lei foi sancionado em 29 de dezembro e regulamentou, além das apostas, as empresas e os apostadores que praticam a atividade. Estes terão que recolher os tributos devidos no Brasil, que serão destinados a áreas como saúde, educação e segurança pública. O tema dividiu opiniões no Senado.

Dentre os tópicos de discussão, houve a publicidade. Enquanto Girão defendia restrições à publicidade nos estádios, o senador Jorge Kajuru era a favor da manutenção - que acabou sendo acatada. Hoje, os dois integram a CPI das Apostas.

Em 2023, uma CPI semelhante havia sido instalada na Câmara dos Deputados, sob relatoria do deputado Felipe Carreras (PSB-PE). O grupo, no entanto, foi encerrado após um pedido de vista conjunta, sem a votação de um relatório final.

Já em relação à regulamanetação, em Fortaleza, um projeto da mesma natureza do Senado foi proposto pelo vereador Danilo Lopes (então Avante, hoje PSD). Medida proíbe a divulgação de empresas de apostas, cassinos, jogos de azar e qualquer atividade relacionada à atividade em Fortaleza.