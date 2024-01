Sancionada lei que regulamenta "bets" esportivas; veja o que muda

Com a nova regulamentação sobre as "bets", foi introduzida a cobrança de 15% de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) sobre o valor líquido dos prêmios obtidos.

A legislação que regulação as conhecidas "bets" foi sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) . A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União desse sábado, 30.

De acordo com o Governo Federal, a proposição altera e aperfeiçoa a legislação das apostas esportivas de quota fixa, as chamadas "bets".

A sanção de Lula ao Projeto de Lei 3.626/2023 foi feita de forma parcial, alterando as leis 5.768/71 e 13.756/18, entre outras providências.

"A sanção presidencial também é importante porque atende ao objetivo do governo brasileiro em ampliar a arrecadação com a regulamentação das apostas esportivas, contribuindo para a meta de déficit zero", diz o comunicado do Governo.

Sobre o assunto Mega da Virada: cearenses contam planos caso ganhem R$ 570 milhões

O que a lei das apostas esportivas vai taxar?

Na prática, a nova lei regulamenta apostas virtuais, apostas físicas, evento real de temática esportiva, jogo on-line, eventos virtuais de jogos on-line.

De acordo com as regras, serão tributados empresas e apostadores, define regras para a exploração do serviço, além de determinar a partilha da arrecadação, entre outros pontos.