O POVO News: Câmara decide se mantém ou não prisão de Chiquinho Brazão

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 10. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes , a edição traz as últimas informações sobre a votação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados acerca da prisão do deputado federal Chiquinho Brazão . A CCJ manteve a prisão preventiva, que agora terá de ser avaliada pelo plenário.

Seguindo esta mesma linha, o programa discute a posição do PL sobre a votação. A maior bancada da Câmara dos Deputados decidiu fechar questão contra a prisão do deputado. Um grupo do partido tem defendido que é preciso mandar um recado ao STF no sentido de que um parlamentar só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. Essa ala considera que não é o caso de Chiquinho.

A edição comenta sobre a tensão entre o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes e o dono do X, antigo Twitter, Elon Musk. Nesta quarta-feira, o presidente Lula criticou o empresário, afirmando que o bilionário “nunca produziu um pé de capim".

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute a criação de 112 mil novas unidades habitacionais pelo programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal. A gestão petista destinará cerca de R$ 11,6 bilhões para a construção das moradias.