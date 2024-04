Banco pede confisco de bens de Jair Renan para quitar dívida de R$ 360 mil

Jair Renan vira réu por lavagem de dinheiro e falsidade ideológica Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

Os bens de Jair Renan, filho 04 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), poderão ser confiscados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF). A possibilidade resulta de um pedido feito pelo banco Santander, que tenta identificar patrimônios que possam ser utilizados para pagar uma dívida de R$ 360 mil do filho do ex-mandatário. Mais informações ao vivo: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A petição foi feita após a Justiça não conseguir entregar uma intimação para Jair Renan quitar o débito. Três oficiais de Justiça tentaram contatar Renan durante um período de um mês, de acordo com os dados do TJDF.

O filho de Bolsonaro foi procurado no endereço onde está localizado o Estádio Mané Garrincha, no Distrito Federal. O local consta como sede da empresa RB Eventos e Mídia, corporação que também era alvo do pedido do banco privado. Trabalhando na assessoria do senador Jorge Seif (PSL-SC), Jair Renan reside em Santa Catarina desde março do ano passado. Quando Renan virou réu pelo crime de falsidade ideológica, a defesa dele afirmou que o cliente foi vítima de um golpe. Na ocasião, o advogado não mencionou nomes, mas alegou que o suposto golpista “é conhecido pela polícia”. Jair Renan vira réu Jair Renan Bolsonaro (PL) virou réu na Justiça e vai responder a ação penal pelos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro.