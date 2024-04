Adjuntos, quadros técnicos ou ligados a aliados: quem são os novos secretários de Sarto

O prefeito mexeu em pontos estratégicos de sua gestão, como a educação, que vem sendo carro-chefe do governo, tanto em investimento como em propaganda. Saiu Dalila Saldanha que estava no cargo desde 2017, ainda no segundo mandato do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT). Em seu lugar, assumiu Jefferson de Queiroz Maia, que era secretário adjunto da pasta.

Na última segunda-feira, 8, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) anunciou 17 nomes que vão compor sua gestão após reforma administrativa, de olho nas eleições. No último sábado, 6, 13 nomes foram exonerados da gestão municipal, sete deles vão concorrer ao cargo de vereador na chapa do PDT. Outros nomes também irão participar da eleição seja em outros partidos ou na disputa por prefeituras.

Houve uma mudança desde o anúncio: Fernando Feitosa de Lima, que antes iria ficar na Regional 11, foi transferido para a 9. Pedro Tiago Mendes Amaral, anunciado inicialmente nesta pasta, foi confirmado na 11. O POVO pesquisou sobre os novos secretários no site oficial da prefeitura, em suas redes sociais e em seus perfis em sites de produção acadêmica. O perfil foi solicitado à gestão, mas ainda não foi disponibilizado. No site da prefeitura, a descrição dos gestores não foi atualizada ainda.

Na Regional 3, com Ariane Sousa da Silva, houve uma promoção, já que ela era secretária executiva da pasta. O mesmo aconteceu na Secretaria do Esporte e Lazer, Regional 2, Regional 8, Procon e Instituto do Planejamento de Fortaleza (Iplanfor). Lacerda Moreira já atuava na Regional 8 e, nas redes sociais, aponta que prestava assessoria para o vereador Fábio Rubens (PDT). Desponta na lista ainda o deputado estadual Lucinildo Frota, que recentemente se filiou ao PDT e é pré-candidato à prefeitura de Maracanaú .

As alterações tiveram três estratégias: quadros que já faziam parte da gestão, ou eram adjuntos ou coordenadores, nomes próximo de aliados ou aliados propriamente. "Dança das cadeiras" também aconteceram, como com o titular da Regional 4 , Ubiratan Teixeira, que era secretário da regional 10.

Ele é natural do município de Camocim. O militar se formou pela Academia General Edgar Facó no ano de 1990. É bacharel em Segurança Pública, graduado nas licenciaturas em Ciências e em Física pela Universidade Estadual do Ceará (Uece) e especialista em Políticas Públicas pela Universidade Regional do Cariri (Urca).

Heraldo Pacheco foi coronel comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) entre os anos de 2016 a 2019. Antes, ele exercia a função de Comandante Adjunto. Quando deixou o comando do Corpo de Bombeiros, foi sucedido pelo coronel Luís Eduardo Soares de Holanda, que ocupava justamente o posto de secretário da Segurança Cidadã e deixou o cargo na semana passada.

Entre as funções exercidas no Corpo de Bombeiros, foi comandante das Seções de Combate a Incêndios dos quarteis do Mucuripe e Icaraí; chefe da Seção de Ensino e Instrução da Escola de Bombeiros; professor do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros; comandante do Núcleo de Busca e Salvamento; diretor de Finanças do CBMCE; comandante do Núcleo de Bombeiro Litorâneo; coordenador Estadual de Defesa Civil; e comandante Geral Adjunto.

Secretaria da Cultura

Roberto Viana dos Reis Júnior

O novo secretário é músico multi-instrumentista, produtor cultural e criador do Festival de Música da Juventude de Fortaleza. Ele também é presidente nacional do Movimento Cultural Darcy Ribeiro (MCDR) e ex-presidente do Conselho Estadual de Juventude.