Presidente do partido que mais cresceu diz que Sarto "quer impor por força da caneta"

PSD surpreendeu passando de dois para sete parlamentares na Câmara de Fortaleza Crédito: PSD Fortaleza

Com o fim do troca-troca de vereadores na janela partidária, o PSD surpreendeu passando de dois para sete parlamentares na Câmara de Fortaleza. Nesta segunda-feira, 8, o partido anunciou o nome do líder e da vice-líder da nova e fortalecida bancada na Câmara. A tendência natural dessa atuação será uma oposição ao prefeito Sarto, chamado de “quase um tirano” pelo presidente do PSD Fortaleza, Luiz Gastão. Os líderes da bancada na Câmara serão os vereadores Danilo Lopes e Estrela Barros, respectivamente líder e vice-líder. Enquanto Danilo deixou o Avante e é ex-líder da oposição a Sarto na Câmara, Estrela integrava a Rede Sustentabilidade e saiu da base do prefeito em março de 2023, após ter dito que “sofreu retaliações” por ter votado contra o projeto da taxa do lixo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na ocasião do anúncio, o presidente municipal do PSD, Luiz Gastão criticou a gestão de Sarto, afirmando que, em sua visão pessoal, o gestor faz “danos muito maiores do que benefícios à cidade de Fortaleza”.“Essa política que o prefeito tem colocado hoje, de perseguição, de querer impor pela força da caneta da Prefeitura quem está do lado dele contra ele, nos afasta completamente de qualquer relação com ele”, declarou Gastão.