Vereador é picado por marimbondo e reclama: "Isso que dá vir atrás de candidato para o PDT"

“Olha aí no que que dá, o ‘caba’ ir atrás de candidato de outros partidos para ir para o PDT, marimbondo me pegou, foi duas de uma vez. Isso é pra eu aprender, na próxima dessa tal janela partidária não tem quem faça eu ir atrás de candidato de outro partido pra vir pra cá pro PDT. Já tem candidato demais”, relatou em vídeo no Instagram.

Em vídeo publicado no Instagram, Adail aparece com o lábio superior inchado. Na gravação ele afirma que, além da boca, os insetos atacaram os braços e pernas dele.

“Fui pegar corda do vereador Didi Mangueira. Aí os maribondos me pegaram. Depois me atacaram nas pernas, nos braços. Não próximo janela, não vou mais fazer isso não “, acrescentou.

A janela partidária consiste no período de 30 dias para que os vereadores migrem de partido sem perder o mandato. O período iniciou no dia 7 de março e se estendeu até o dia 6 de abril, último sábado.

De 43 vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), 24 migraram de legenda visando as eleições de outubro. A janela partidária resultou no fortalecimento do PDT, partido do prefeito da Capital, José Sarto. A oposição, por sua vez, se movimentou para fazer frente aos planos governistas.