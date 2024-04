O POVO News: Entenda situação de filho de Lula, acusado de agredir ex-mulher

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 3. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes , a edição traz as últimas informações sobre a polêmica envolvendo o filho caçula do presidente, que foi denunciado por suposta violência física e psicológica à companheira . A Justiça de São Paulo determinou que Luiz Cláudio Lula da Silva, de 39 anos, se afaste da companheira e não mantenha contato com ela.

A edição comenta sobre a iniciativa da Embaixada da Hungria em demitir os funcionários brasileiros após o vazamento de imagens que mostram o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegando ao local. A embaixada demitiu ao menos dois servidores como punição pelo vazamento de imagens do circuito interno que mostram o momento em que o ex-presidente chega à representação húngara no Brasil.



No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute o encontro entre governadores do Nordeste, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad e o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron. A reunião do Consórcio foi dividida em duas partes: pela manhã os presentes discutiram previamente a renegociação de dívidas de Estado, e depois, foram de encontro a Haddad e Rui Costa.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.