Filho caçula de Lula é denunciado pela companheira por supostas agressões

A decisão foi tomada em caráter de urgência pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), que considerou "coerente e verossímil" a denúncia apresentada na terça-feira contra o filho mais novo do presidente Lula, segundo informações publicadas na imprensa.

As medidas contra Luis Cláudio Lula da Silva, de 39 anos, incluem uma ordem de afastamento e a proibição de fazer contato com a companheira por qualquer meio, informou a advogada Gabriela Schievano Sançana.

A Justiça de São Paulo determinou que o filho caçula do presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantenha distância da companheira, após uma denúncia de suposta violência física e psicológica, confirmou a advogada da mulher à AFP nesta quarta-feira (3).

Consultada pela AFP sobre a acusação contra o filho do presidente, a Secretaria de Segurança de São Paulo confirmou que a mulher "registrou boletim de ocorrência contra seu companheiro (...) pelos crimes de violência doméstica, ameaça, vias de fato, violência psicológica contra a mulher e injúria" pela Delegacia da Mulher Online.

A defesa de Luis Cláudio Lula da Silva tachou as acusações de "mentiras".

Ainda segundo a Secretaria, "as ações teriam tido início em janeiro deste ano" e "as investigações foram encaminhadas para a 1ª Delegacia da Defesa da Mulher (DMM)", que realiza diligências para esclarecer os fatos.

Schincariol "não pretende obter qualquer vantagem financeira com tal exposição, que foi realizada de forma alheia à sua vontade", ressaltou sua defesa em um comunicado.

Luis Cláudio Lula da Silva, empresário e diretor do clube regional de futebol Parintins, do Amazonas, divulgou em suas redes sociais uma nota assinada por seus advogados, em que repudia as "fantasiosas declarações" da companheira sobre "inverídicas e fantasiosas agressões".

Os advogados afirmaram que "serão tomadas medidas legais" frente às "mentiras" que representam "calúnia, injúria e difamação", além de "danos morais".

Luis Cláudio é o mais novo dos cinco filhos do presidente, e um dos três do casamento com Marisa Letícia, primeira-dama entre 2003 e 2011, e falecida em 2017.