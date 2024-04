Governo Lula informa ministérios que sofreram bloqueio de verbas e MEC, de Camilo, escapa

"Toda vez que a projeção para a despesa obrigatória no ano superar esse limite, o valor excedente será bloqueado em discricionárias", explicou o Ministério do Planejamento e Orçamento, em nota nesta sexta-feira, 29.

O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou os ministérios que sofreram bloqueio de orçamento. O valor total retido, de R$ 2,9 bilhões, já havia sido anunciado, mas o detalhamento por pasta saiu na edição desta quinta-feira, 28, no Diário Oficial da União (DOU). O Ministério da Educação, que tem o cearense Camilo Santana (PT) como titular, e a pasta da Saúde, sob a gestão de Nísia Trindade, foram poupados do bloqueio orçamentário feito no Governo Federal.

Ao todo, 13 ministérios da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sofreram o bloqueio nas despesas. O bloqueio foi realizado em RP2 e RP3 – despesas discricionárias gerais e destinadas ao Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Essas despesas envolvem investimentos e custeio da máquina pública.



As despesas discricionárias totais previstas no Orçamento de 2024 giram em torno de R$ 204,4 bilhões, dos quais R$ 77 bilhões podem ser bloqueados para cumprir o limite de despesas do arcabouço fiscal.



As emendas parlamentares também foram poupadas. As verbas garantiram diversos desgastes com o Congresso Nacional e já tinha causado discordância quando o governo, ao publicar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, retirou a obrigatoriedade de empenhar a despesa até 30 dias contados do término da divulgação das propostas. A liberação é feita apenas com a autorização ministerial, modelo que, em 2023, foi alvo de críticas dos parlamentares quanto à demora das pastas em aprovar o repasse.