Julgamento que pode cassar Sergio Moro terá transmissão ao vivo; saiba como acompanhar

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) começa na segunda-feira, 1º de abril, a julgar duas ações que podem levar à cassação do senador Sergio Moro (União Brasil), ex-juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, de onde partiam as decisões da Operação Lava Jato.

O julgamento terá transmissão ao vivo no canal do tribunal a partir das 14 horas. Embora comece na segunda, o processo deve passar pela sessão do dia 3 de abril e acabar na terceira rodada, em 8 de abril.

Moro é acusado de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação em ações movidas pelo PL e pela Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB). Os partidos acusam o senador de ter causado "desequilíbrio" nas eleições por, supostamente, sua candidatura ter siso beneficiada durante o período em que ele figurou como pré-candidato à Presidência pelo Podemos.