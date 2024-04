'Lava Jato vive em cada brasileiro', diz Moro em aniversário de 10 anos da operação

O senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) publicou neste domingo, 17, mensagem em celebração aos dez anos da Operação Lava Jato. Ex-juiz federal, ele conduziu a investigação que revelou o maior escândalo de corrupção do País, e que hoje tem acordos de delação em ruínas, após o Supremo Tribunal Federal (STF) entender que a operação violou regras básicas do Direito por meio de uma parceira entre o então juiz e os procuradores na condução do processo.

"A Lava Jato vive em cada brasileiro que acredita na honestidade e no Brasil", escreveu Moro no X (antigo Twitter), no aniversário de dez anos da deflagração da primeira fase da operação. "Os tempos sombrios passarão e a corrupção voltará a ser um crime em nosso país. A verdade está do nosso lado", completou.

Na última década, a operação alterou o xadrez político nacional ao enquadrar criminalmente e prender empresários, doleiros, ex-diretores da Petrobras, parlamentares e dois ex-presidentes da República - Michel Temer (MDB) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao todo, foram recuperados R$ 2 bilhões para os cofres públicos por meio de acordos homologados pelo Supremo.