O que aconteceu com os militares que foram contra o golpe de 1964

Repressão durante a ditadura militar, em foto histórica feita por Evandro Teixeira Crédito: Evandro Teixeira

Em nada há unanimidade. Toda ocasião histórica é formada por contradições e exceções. Da mesma forma foi no golpe de 1964, executado por militares, mas estopim para perseguição, afastamento e expulsão de diversos membros do Exército, Aeronáutica e Marinha, incluindo cearenses. Mais informações ao vivo: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Segundo levantamento da Comissão Nacional da Verdade, realizado em 2014, os anos de 1964 a 1988 resultaram na punição de 6.591 militares das mais diversas patentes no Brasil todo. Dentre todas as categorias registradas, essa foi a com maior número proporcional de violações de direitos ao longo da ditadura.

Apesar da ampla quantidade, estima-se um percentual ainda maior de perseguidos. A cada nova pesquisa o número tende a aumentar, além dos processos que seguem em curso. Como forma de punição, foram registrados: expulsão ou reforma; aposentadoria ou reserva compulsória; processos, prisões e tortura; além de registro de mortes. “Quando inocentados, não eram reintegrados às suas corporações; se reintegrados, sofreram discriminação no prosseguimento de suas carreiras”, diz o documento da CNV. O grupo militar era formado por diferentes vertentes ideológicas: desde o legalismo, o nacionalismo até o socialismo e o comunismo. O que os uniam eram posicionamentos contrários às ações e ao próprio regime ditatorial, além da discordância sobre a deposição de João Goulart (PTB), último presidente antes do golpe.

Segundo o pesquisador David Oliveira, os estudos levam a crer que a maioria era legalista, ou seja, defensores da ordem democrática. E, mesmo se mais alinhados a esquerda, o especialista defende que as perseguições eram desproporcionais e injustificáveis. “É importante contextualizar o período e a resposta desproporcional do golpe. Não havia um perigo de ‘revolução’ que justificasse as medidas golpistas” afirma o professor do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal (UFC). A alta perseguição aos militares, em específico, estaria, então, ligada ao fato de que esses seriam os mais próximos dos atores que tomaram o poder político. “Alguns anistiados apontam para uma perseguição interna, afastando desafetos etc. Mas precisaria de um estudo específico para confirmarmos”, diz David. Perseguição no Ceará, assim como no restante do Brasil Um dos casos de perseguição ocorreu com Mario Teles, ex-sargento, hoje aposentado. Cearense, ele trabalhava no Parque da Aeronáutica em Recife, exercendo a função de vice-presidente de uma chapa do Clube dos Sargentos da Aeronáutica. Após o presidente da chapa ter sido expulso sem motivos, Mário assumiu o Clube e passou a atuar em pautas voltadas para sua patente. Dentre elas, conseguiu aprovar uma que equiparava o curso de aeronáutica ao nível técnico de ensino, o que dava maiores “condições intelectuais” aos militares, segundo suas próprias palavras. A conquista se deu com o apoio do Ministro da Aeronáutica, Anísio Botelho, do então presidente Jango. Como forma de agradecimento, Mário foi ao Rio de Janeiro convidá-lo para uma homenagem. Assim que pisou na Cidade Maravilhosa, o golpe foi culminado.