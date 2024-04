Morte de Castello: equipe do O POVO foi 1ª a chegar ao local do acidente; fotos foram confiscadas

No próximo domingo, o golpe militar de 1964 completa 60 anos. A insurreição armada levou ao poder o marechal cearense Humberto de Alencar Castello Branco , personagem do filme Castello, o ditador, produção original do O POVO+ . Ele morreu três anos e três meses depois, em acidente aéreo que ainda hoje levanta especulações e suspeitas . A equipe do O POVO foi a primeira a chegar ao local do acidente (hoje na região do bairro José Walter).

No entanto, militares forçaram o fotojornalista a entregar o filme utilizado para registrar as imagens. Havia dois rolos com as fotografias, Cunha entregou um deles — sem saber qual — e guardou o outro. O registro do rolo que ficou sob a posse do O POVO mostrava o corpo do irmão de Castello.

castelo branco 3 Crédito: opovo é historia

Nele, é possível ver o soldado Francisco Uchôa carregando Cândido nas costas. Já o rolo com as fotografias do corpo do ex-presidente Castello Branco, que acabou confiscado pelos militares, nunca foi devolvido. Ainda hoje não se sabe o que ocorreu com o material, se foi destruído, se perdeu-se com o tempo ou se ainda está armazenado sob posse dos militares.