Bolsonaro admite estadia na Embaixada da Hungria: "Não vou negar"

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou que esteve por dois dias na Embaixada da Hungria, em Brasília, após ter seu passaporte confiscado pela operação da Polícia Federal que investiga esquema de tentativa de golpe de Estado.

A apreensão do documento ocorreu em 8 de fevereiro de 2024. Conforme imagens de segurança obtidas pelo The New York Times, o ex-mandatário chegou ao local no dia 12 do mesmo mês.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Não vou negar que estive na embaixada, sim. Não vou falar onde mais estive. Mantenho um círculo de amizade com alguns chefes de Estado pelo mundo. Estão preocupados. Eu converso com eles assuntos do interesse do nosso país. E ponto-final. O resto é especulação”, disse Bolsonaro ao colunista Igor Gadelha, do Metrópoles.