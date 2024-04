Bolsonaro na Embaixada da Hungria: entenda relação entre ex-presidente e o primeiro-ministro Viktor Orbán

"Manter contato com autoridades do país amigo" foi uma das justificativas usada pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para ele passar dois dias na Embaixada da Hungria em Brasília, após ter o passaporte confiscado durante uma operação da Polícia Federal.

De acordo com o The New York Times, a situação ocorreu quatro dias depois da apreensão do documento em 8 de fevereiro. Os advogados alegaram ainda que, no período, o ex-mandatário conversou com várias autoridades húngaras "atualizando os cenários políticos de ambas as nações".