Pé-de-Meia: alunos já podem consultar lista; veja se você foi contemplado

Já está disponível a lista de alunos do ensino médio da rede pública contemplados pelo programa Pé-de-Meia. O acesso foi liberado na quarta-feira, 20, por meio do aplicativo Jornada do Estudante, do Ministério da Educação (MEC).

De acordo com o governo federal, R$ 2,5 milhões de estudantes devem ser beneficiados. Ao final dos três anos de formação, os valores chegam até R$ 9 mil.