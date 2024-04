Estudantes da rede pública já podem realizar a consulta do programa Pé-de-Meia

Começa hoje, 20, a consulta do programa Pé-de-Meia que beneficia estudantes do ensino médio da rede pública Crédito: FABIO LIMA

A partir desta quarta-feira, 20, estudantes do ensino médio, matriculados em escolas públicas, já podem realizar a consulta para saber se serão contemplados com o programa Pé-de-Meia, do Ministério da Educação (MEC). Alunos poderão fazer a consulta por meio do aplicativo Jornada do Estudante, disponível na App Store e na Google Play.

O pagamento vai começar a ser realizado no dia 26 de março para os estudantes elegíveis matriculados em alguma série do ensino médio público. O programa Pé-de-Meia tem o incentivo de pagar mensalmente R$ 200, que podem ser sacados a qualquer momento, além disso, ao final de cada ano concluído, o estudante receberá um depósito de R$ 1.000, que só poderá ser sacado quando o aluno se formar no ensino médio. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Considerando as parcelas de incentivo mensal, os depósitos anuais e o valor de R$ 200 pela participação no Enem, o aluno chegará a receber R$ 9.200.

Para receber o pagamento a conta digital será aberta automaticamente pela Caixa Econômica Federal no nome do estudante que receberá o benefício. Caso o aluno contemplado seja menor de idade, para realizar o saque do dinheiro ou utilizar o aplicativo Caixa Tem, será preciso que o responsável legal realize a autorização e consentimento para o estudante movimentar a conta. A primeira parcela de R$ 200 do incentivo financeiro-educacional será paga de acordo com o mês de nascimento do aluno contemplado. Confira como será o cronograma de pagamento do Incentivo-Matrícula