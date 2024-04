Mauro Cid será ouvido hoje e corre risco de perder delação premiada

O tenente-coronel Mauro Cid, será ouvido nesta sexta-feira, 22, às 13 horas, para falar sobre os áudios vazados nos quais ele reclama de distorções nas falas das oitivas e critica Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo integrantes da Polícia Federal, as declarações do ex-ajudante de ordens terão sua autencidade analisada e podem levar a uma anulação do acordo de delação premiada do militar.

Cid será ouvido por um juiz instrutor do caso, da equipe de Alexandre de Moraes. Esse magistrado seria responsável por garantir a regularidade das investigações e coibir eventuais abusos. Moraes é responsável pelas investigações sobre a tentativa de golpe, a venda de joias e registros de vacina falsificados. Todos os casos apresentam Bolsonaro como alvo e utilizam os depoimentos do tenente-coronel.

Os áudios foram divulgados pela revista Veja nesta quinta-feira, 21, e teriam sido produzidos após o sétimo depoimento de Cid, realizado no último dia 11. No áudio, ele teria dito que era obrigado a falar coisas que não sabia, para corroborar com uma “narrativa dos policiais” já pré-estabelecida. “Eles não aceitavam e discutiam. E discutiam que a minha versão não era a verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo”, afirmou.